Risparmio energetico, il Vittorio Emanuele decide per la settimana corta. Invia la tua foto del primo giorno di scuola (Di martedì 13 settembre 2022) È la prima scuola di Bergamo che decide per la settimana corta, al fine di risparmiare su luce e riscaldamento. Il Consiglio d’Istituto del Vittorio Emanuele II di Bergamo ha deliberato «l’adattamento in 5 giorni dell’orario didattico». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 settembre 2022) È la primadi Bergamo cheper la, al fine di risparmiare su luce e riscaldamento. Il Consiglio d’Istituto delII di Bergamo ha deliberato «l’adattamento in 5 giorni dell’orario didattico».

matteosalvinimi : Chi pensa ad un Paese fondato sul progresso, sul lavoro, sull’ambiente, sul risparmio energetico e sulle energie ve… - maripybonsais69 : RT @Helena293907118: ORA LEGALE perche' NON TENERLA? Nessuno ne parla ma in questi periodo sarebbe un ottimo risparmio energetico ???? https… - Godsent072011 : RT @_kuball_: Chissà perché nessuno ha ancora consigliato, in ottica di risparmio energetico, di spegnere completamente la TV e leggersi in… - jcga1969 : RT @Helena293907118: ORA LEGALE perche' NON TENERLA? Nessuno ne parla ma in questi periodo sarebbe un ottimo risparmio energetico ???? https… - steal61 : RT @_kuball_: Chissà perché nessuno ha ancora consigliato, in ottica di risparmio energetico, di spegnere completamente la TV e leggersi in… -