Rinnovo Skriniar, le parti giocano al rialzo: l'ombra del Psg sul centrale (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo le voci estive e la mancata cessione, Skriniar e l'Inter dovranno dialogare per rinnovare il contratto con l'ombra del Psg. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avevano offerto al centrale 5.5 milioni. Cifra che al momento non basterebbe più e che Zhang dovrebbe alzare. Più probabile che l'accordo si possa chiudere oltre i 6 milioni per arrivare al pari dei top in squadra Lautaro e Brozovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

