Riccardo Guarnieri | Ida è ancora innamorata di me | Maria De Filippi dà ragione al cavaliere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 settembre 2022) Nuova registrazione di Uomini e Donne, Ida elitigano nuovamente.Dedàal. È iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne e sembra che anche quest'anno vedremo molti liti tra l'ormai iconica ex coppia. Si tratta di Ida eche in questo momento, dopo aver trascorso l'intera stagione separati sono pronti a nuovi scontri in studio. I due ex si sono separati lo scorso maggio proprio durante le ultime registrazioni del daiting show.una volta hanno provato a far funzionare il loro rapporto fallendo miseramente. I due si conoscono ormai da anni e in molti li accusano di ritornare sempre in studio per i solti teatrini. Iniziano a conoscere altre persone, si ingelosiscono, si riavvicinano per poi separarsi nuovamente. ...