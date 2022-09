Retroscena sul ricovero di Gina Lollobrigida Così spunta la lettera dell' avvocato

(Di martedì 13 settembre 2022)sta bene, tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è stata operata. Intanto,unabbastanza raccapricciante che - in esclusiva - siamo in grado di raccontarvi: l'di Mirko e Dimitri Skofic (figlio e nipote'attrice) avrebbe inviato unaal legale Andrea Piazzolla (factotuma Lollo e imputato nel processo a suo carico per circonvenzione di incapace) per chiedere dove si trova, chi l'ha operata e l'orarioe visite previsto dalla clinica. Si tratta di un'indiscrezione che giunge alle nostre orecchie subito dopo l'intervento a cui si è sottoposta l'attrice. Intanto, Piazzolla - denunciato proprio da Mirko Skofic, che lo accusa di aver ...

tempoweb : Retroscena sul ricovero di #GinaLollobrigida. Così spunta la lettera dell'avvocato #13settembre #iltempoquotidiano… - marfeluca : 'Tutti i riflettori sono puntati su #Putin, ma, senza esagerare, il destino del mondo passa per le mani di #Xi.' A… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Dybala: 'Ecco perché #Pellegrini ha tirato il rigore'. E c'è un retroscena sul rigorista della Roma Con l'Empoli è andata… - SOSFanta : ?? #Dybala: 'Ecco perché #Pellegrini ha tirato il rigore'. E c'è un retroscena sul rigorista della Roma Con l'Empol… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: La #Roma ai piedi di #Dybala: l’impatto a bilancio, la #Juve e quel retroscena sul Man Utd… -

Virgilio Sport

Secondo ildi Paolo Valentino per il Corriere della Sera la sconfitta non era un'opzione nell'universo di Putin. Ora è successo, ma pare che al Cremlino ci sia incertezzada farsi. "...... si parte con la situazione attorno al rinnovo di contratto di Milan Skriniar , con il Psg che mette paura all' Inter ; poi il Milan che sta per raggiungere un accordorinnovo di Pierre Kalulu , ... Roma in volo, il retroscena di Mourinho su Zaniolo esalta i tifosi Gina Lollobrigida sta bene, tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è stata operata. Intanto, spunta un retroscena abbastanza raccapricciante che - in esclusiva - siamo in grado di racc ...Modulo Juventus – Quale sarà il modulo ufficiale della Juventus in vista del futuro La sensazione è che Allegri punterà sul 4-3-3 solamente con il pieno recupero di Di Maria. Attenzione, però, ...