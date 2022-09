Repubblica: le immagini le produce la Juventus che in 5 minuti ha trovato l’inquadratura di Candreva (Di martedì 13 settembre 2022) Per valutare la posizione di Candreva a tenere in gioco Bonucci in Juventus-Salernitana sarebbe bastato usare i vecchi metodi: chiedere al guardalinee. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, l’assistente dell’arbitro, Marco Trinchieri, era correttamente posizionato per avere la visuale migliore, e infatti non alza la bandierina del fuorigioco. La Repubblica scrive: “E allora il Var avrebbe dovuto farsi venire il dubbio. E magari fare come alla vecchia maniera: chiedere al guardalinee. Sì, perché il sospetto – anzi, di più – è che Trinchieri fosse correttamente allineato con l’ultimo uomo della Salernitana e per questo avesse tenuto bassa la bandierina. Così fosse, saremmo al paradosso: il Var che corregge una decisione giusta. Per giunta, su un dato oggettivo. Inevitabile una domanda: potrebbe essere già successo? La risposta è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Per valutare la posizione dia tenere in gioco Bonucci in-Salernitana sarebbe bastato usare i vecchi metodi: chiedere al guardalinee. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, l’assistente dell’arbitro, Marco Trinchieri, era correttamente posizionato per avere la visuale migliore, e infatti non alza la bandierina del fuorigioco. Lascrive: “E allora il Var avrebbe dovuto farsi venire il dubbio. E magari fare come alla vecchia maniera: chiedere al guardalinee. Sì, perché il sospetto – anzi, di più – è che Trinchieri fosse correttamente allineato con l’ultimo uomo della Salernitana e per questo avesse tenuto bassa la bandierina. Così fosse, saremmo al paradosso: il Var che corregge una decisione giusta. Per giunta, su un dato oggettivo. Inevitabile una domanda: potrebbe essere già successo? La risposta è ...

