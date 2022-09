Renzi asfalta Letta: «È divorato dal rancore. Da lui campagna elettorale masochista» (Di martedì 13 settembre 2022) Sentir dire da uno che è stato premier che «fare l’opposizione è l’attività in cui riesco meglio» equivale ad ammettere di aver governato piuttosto male. Non sarebbe da Matteo Renzi, ma è proprio quel che dice in un’intervista a Repubblica. Non solo quello, dal momento che il suo vero bersaglio è, manco a dirlo, il Pd di Enrico Letta, dipinto come un leader «divorato dal rancore» che gli farebbe condurre una «campagna elettorale masochista», di cui beneficerebbero Giorgia Meloni e il centrodestra. In realtà, Renzi ha fiutato l’odore del sangue e si è lanciato all’inseguimento del suo vecchio partito nella speranza di azzannarlo elettoralmente. La stessa operazione in cui si è gettato a capofitto anche Giuseppe Conte. Così Renzi a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Sentir dire da uno che è stato premier che «fare l’opposizione è l’attività in cui riesco meglio» equivale ad ammettere di aver governato piuttosto male. Non sarebbe da Matteo, ma è proprio quel che dice in un’intervista a Repubblica. Non solo quello, dal momento che il suo vero bersaglio è, manco a dirlo, il Pd di Enrico, dipinto come un leader «dal» che gli farebbe condurre una «», di cui beneficerebbero Giorgia Meloni e il centrodestra. In realtà,ha fiutato l’odore del sangue e si è lanciato all’inseguimento del suo vecchio partito nella speranza di azzannarlo elettoralmente. La stessa operazione in cui si è gettato a capofitto anche Giuseppe Conte. Cosìa ...

