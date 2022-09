Regina Elisabetta, la Russia esclusa dagli inviti al funerale della sovrana. Carlo III arrivato a Belfast: è la sua prima visita da Re in Irlanda del Nord (Di martedì 13 settembre 2022) Già all’indomani della morte della Regina Elisabetta, l’8 settembre scorso, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato che non avrebbe partecipato ai funerali della sovrana. Ora, però, è arrivata la notizia che il governo britannico ha ufficialmente escluso la Russia dagli inviti alla cerimonia funebre di Stato di Elisabetta II, in programma a Londra lunedì 19 settembre. Mosca viene messa all’indice per la guerra in Ucraina, al pari della BieloRussia sua alleata e della Birmania, a sua volta sanzionata dopo la stretta seguita all’ultimo golpe militare. L’Iran è invece invitato, ma soltanto al livello di ambasciatore. Alle esequie è attesa la presenza di circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Già all’indomanimorte, l’8 settembre scorso, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato che non avrebbe partecipato ai funerali. Ora, però, è arrivata la notizia che il governo britannico ha ufficialmente escluso laalla cerimonia funebre di Stato diII, in programma a Londra lunedì 19 settembre. Mosca viene messa all’indice per la guerra in Ucraina, al pariBielosua alleata eBirmania, a sua volta sanzionata dopo la stretta seguita all’ultimo golpe militare. L’Iran è invece invitato, ma soltanto al livello di ambasciatore. Alle esequie è attesa la presenza di circa ...

