Regina Elisabetta, la fine dell’impero? Dominica e Trinidad&Tobago l’hanno già dimostrato (Di martedì 13 settembre 2022) Per una coincidenza simbolica, la Regina Elisabetta II è deceduta proprio l’8 settembre, giorno del mio ritorno in Giamaica da Trinidad e Dominica, che rimossero la Regina da capo di Stato rispettivamente nel 1976 e 1978 proclamandosi repubbliche, dopo Guyana che era stata la prima a farlo nel 1970. Barbados ha completato la scissione il 30 novembre 2021. In Giamaica invece il conformismo pro-monarchia tiene duro, nonostante le pressioni per chiudere finalmente i conti con chi è stato causa di schiavitù e colonialismo, che l’indipendenza fittizia ottenuta nel 1962 non ha mai scalfito nella mentalità della classe dirigente e del ceto alto, i quali difendono gelosamente i privilegi ereditati. Per cui il premier Andrew Holness ha dichiarato ben 12 giorni di lutto nazionale. Un impero di sangue e abusi Campane a morto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Per una coincidenza simbolica, laII è deceduta proprio l’8 settembre, giorno del mio ritorno in Giamaica da Trinidad e, che rimossero lada capo di Stato rispettivamente nel 1976 e 1978 proclamandosi repubbliche, dopo Guyana che era stata la prima a farlo nel 1970. Barbados ha completato la scissione il 30 novembre 2021. In Giamaica invece il conformismo pro-monarchia tiene duro, nonostante le pressioni per chiudere finalmente i conti con chi è stato causa di schiavitù e colonialismo, che l’indipendenza fittizia ottenuta nel 1962 non ha mai scalfito nella mentalità della classe dirigente e del ceto alto, i quali difendono gelosamente i privilegi ereditati. Per cui il premier Andrew Holness ha dichiarato ben 12 giorni di lutto nazionale. Un impero di sangue e abusi Campane a morto, ...

