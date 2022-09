Regina Elisabetta II, la sovrana del femminismo che prescinde dal genere (Di martedì 13 settembre 2022) La Regina Elisabetta II cosa ne pensava del femminismo? Sono trascorsi pochi giorni dalla morte della sovrana più longeva della storia; la notizia ha fatto il giro del mondo e chiunque, a suo modo, ha voluto porgerle un ultimo saluto. Durante i 70 anni del suo regno, la monarca ha rivelato compostezza senza mai squarciare quel velo di neutralità propria di un Sovrano che deve, per forza di cose, essere apolitico. Ciò che traspare dalla sua figura è una profonda determinazione, un’influenza sui media, la politica e le questioni sociali che non ha avuto bisogno di scalpitare per richiamare attenzioni. La Regina Elisabetta II e quel femminismo tacito di cui il genere diviene irrilevante harpersbazaar.comLa Regina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) LaII cosa ne pensava del? Sono trascorsi pochi giorni dalla morte dellapiù longeva della storia; la notizia ha fatto il giro del mondo e chiunque, a suo modo, ha voluto porgerle un ultimo saluto. Durante i 70 anni del suo regno, la monarca ha rivelato compostezza senza mai squarciare quel velo di neutralità propria di un Sovrano che deve, per forza di cose, essere apolitico. Ciò che traspare dalla sua figura è una profonda determinazione, un’influenza sui media, la politica e le questioni sociali che non ha avuto bisogno di scalpitare per richiamare attenzioni. LaII e queltacito di cui ildiviene irrilevante harpersbazaar.comLa...

