Regina Elisabetta, gli ultimi giorni prima della morte. Johnson: "Era molto malata". E il reverendo: "Mi ha parlato dell'aldilà" (Di martedì 13 settembre 2022) Nei suoi ultimi giorni di vita, prima di spirare l'8 settembre scorso, la Regina Elisabetta era "molto malata" ma "così brillante e concentrata" e ha parlato dell'"aldilà" e del suo amore per il principe Filippo, quasi presagisse un imminente ricongiungimento. È quanto emerge dalle rivelazioni fatte dall'ex premier inglese Boris Johnson e dal reverendo Iain Greenshields, tra le ultime persone ad aver incontrato la sovrana nei giorni precedenti alla sua morte. Johnson ha detto alla Bbc di aver trovato la sua scomparsa "scioccante" dato quanto fosse stata "brillante" solo due giorni prima, quando proprio a Balmoral aveva formalizzato le

