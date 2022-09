Reggina-Cittade?la | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 settembre 2022) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli amaranto guidano la classifica con pieno merito avendo collezionato quattro vittorie, una sconfitta e un pareggio. Dall’altra parte i veneti, a quattro punti dalla capolista, cercano l’impresa.-Cittadella si giocherà sabato 17 settembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Granillo-CITTADELLA: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Mister Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Colombo tra i pali, in difesa Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara. A centrocampo Crisetig al fianco di Fabbian e Mayer. In avanti, Cicerelli, Menez e Riva. Veneti con il 4-3-1-2: Kastrati in porta, Cassandro, Dal Fabro, Fare e Donnarumma in difesa. A centrocampo, Vita, Pavan e Branca. In avanti, Antonucci dietro le punte Tounkara e Baldini. LE ...