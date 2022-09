Reddito di Cittadinanza | arriva lo stop 2023? Ecco cosa cambia

Leggi su chenews

(Di martedì 13 settembre 2022)disì,dino: questo è il vero dilemma.farà la nuova squadra di Governo, qualunque essa sia, con il provvedimento contro la povertà voluto dai Cinque Stelle nel lontano 2019?to in Italia con ildi? I giudizi sono controversi, non tutti ritengono all’unisono che quello che doveva essere il primo vero provvedimento in Italia contro la povertà abbia alla fine dei conti portato benefici in senso assoluto. Fonte Foto Canva \ Adobe StockSe vogliamo paragonarlo, ad esempio al Welfare canadese, ovvero alsociale statale permanente per chi dichiara lo stato di povertà e indigenza o per chi nonal ...