Reazione a Catena, eliminati gli Affiatati e Marco Liorni annuncia: 'Ci rivediamo presto' (Di martedì 13 settembre 2022) Si torna a giocare a Reazione a Catena insieme a Marco Lioni, anche in questo martedì 13 settembre. Reduci da una serata 'no', gli Affiatati ci hanno riprovato, con la speranza di mettere a segno la loro quarta vincita. E così Mattia, Eleonora e Manuela hanno raccolto il guanto di sfida delle giovani new entry chiamate 'Tre e un quarto'. Questo nuovo trio, composto dalle studentesse varesotte Letizia, Carolina ed Elisa, si sono rivelate piuttosto preparate e scaltre. Ma al confronto decisivo chi sarà riuscito a spuntarla? Gli Affiatati oppure le Tre e un quarto? L'intera puntata ha regalato dei divertenti siparietti ed è stata segnata sia da un emozionante saluto che da un finale da 'novella'.

