Real Madrid: il Real Madrid, il ‘top’ leader in Europa (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 17:30:29 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: UNI rigori sono stati consumati il ??primo mese di stagione, ma la traiettoria dei Real Madrid nel campionato spagnolo invita all’ottimismo. È vero che la crescita di Barcellona invita a pensare a un percorso più complicato per la rosa di Carlo Ancillottoio rispetto alla scorsa stagione, ma al momento tutto è una buona notizia per il campione di Lega e Champions. Nei cinque maggiori campionati nessuno ha un bilancio paragonabile a quello del Real Madrid, che conta tutte le sue partite del torneo spagnolo (cinque) per vittorie. Ad essi va aggiunto il lutto per il Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte e la prima ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 17:30:29 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: UNI rigori sono stati consumati il ??primo mese di stagione, ma la traiettoria deinel campionato spagnolo invita all’ottimismo. È vero che la crescita di Barcellona invita a pensare a un percorso più complicato per la rosa di Carlo Ancillottoio rispetto alla scorsa stagione, ma al momento tutto è una buona notizia per il campione di Lega e Champions. Nei cinque maggiori campionati nessuno ha un bilancio paragonabile a quello del, che conta tutte le sue partite del torneo spagnolo (cinque) per vittorie. Ad essi va aggiunto il lutto per il Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte e la prima ...

gippu1 : Allenatori che hanno sconfitto in campionato José #Mourinho con almeno 4 gol di scarto: - Pep Guardiola (Barcellon… - elchiringuitotv : ?? VINI-BENZEMA-VALVERDE ? ?? XI DEL Real MADRID (VS. Celtic) #UCL ?? YT: - alease_11 : @softJumped per favore dillo a bassa voce che oggi già giravano voci sul real madrid - GabryMonto : RT @simonesalvador: Interessante notare come i due principali quotidiani sportivi spagnoli siano riusciti ad aprire con il trionfo di #Alca… - coringudofi : @zlatansincero 1- PSG 2- City 3- Real Madrid 4- Arsenal -