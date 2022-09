Real Madrid, Carlo Ancelotti: “Lipsia veloce e pericoloso. Serve attenzione difensiva” (Di martedì 13 settembre 2022) “Ho visto il Lipsia contro il Borussia Dortmund, è una squadra pericolosa, temibile, ha cambiato atteggiamento come è normale quando arriva un nuovo allenatore. E’ una formazione veloce in avanti, con tanta qualità e giocatori abili nell’uno contro uno: bisognerà stare attenti dal punto di vista difensivo”. Lo ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida che attende il Real Madrid contro il Lipsia, nella seconda giornata del girone F di Champions League. Gli spagnoli, campioni in carica, vogliono vincere per restare a punteggio pieno. “Questa è una competizione che sentiamo molto, siamo contenti di tornare a giocare in casa – ha aggiunto Ancelotti ai microfoni di Sky – Speriamo tutti di riuscire a ripetere quanto fatto lo scorso anno. Per Capello ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “Ho visto ilcontro il Borussia Dortmund, è una squadra pericolosa, temibile, ha cambiato atteggiamento come è normale quando arriva un nuovo allenatore. E’ una formazionein avanti, con tanta qualità e giocatori abili nell’uno contro uno: bisognerà stare attenti dal punto di vista difensivo”. Lo ha dettoalla vigilia della sfida che attende ilcontro il, nella seconda giornata del girone F di Champions League. Gli spagnoli, campioni in carica, vogliono vincere per restare a punteggio pieno. “Questa è una competizione che sentiamo molto, siamo contenti di tornare a giocare in casa – ha aggiuntoai microfoni di Sky – Speriamo tutti di riuscire a ripetere quanto fatto lo scorso anno. Per Capello ...

