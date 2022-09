Re Carlo, lo scatto che spaventa tutti: le condizioni di salute del nuovo sovrano (Di martedì 13 settembre 2022) Ci sono alcune foto del nuovo sovrano del Regno Unito, Re Carlo III, che spaventa tutti. Nello specifico, nei vari scatti che riprendono le mani del neo-sovrano, si nota che queste sono gonfie molto più del normale. E sono tante le foto delle sue mani in quello stato. Da anni infatti, vengono chiamate “dita a salsiccia”. Ora ci si interroga sul problema di salute di Re Carlo, che ha le mani gonfie e rosse da ben 15 anni. Re Carlo, da 15 anni con le “dita a salsiccia” In queste ore è tornata a circolare anche una foto del 2012, che mostrava Carlo III in completo grigio chiaro mentre teneva unite le mani a metà busto, con l’anello sul mignolo sinistro che quasi saltava per la pressione del dito gonfio. Da anni il ... Leggi su tvzap (Di martedì 13 settembre 2022) Ci sono alcune foto deldel Regno Unito, ReIII, che. Nello specifico, nei vari scatti che riprendono le mani del neo-, si nota che queste sono gonfie molto più del normale. E sono tante le foto delle sue mani in quello stato. Da anni infatti, vengono chiamate “dita a salsiccia”. Ora ci si interroga sul problema didi Re, che ha le mani gonfie e rosse da ben 15 anni. Re, da 15 anni con le “dita a salsiccia” In queste ore è tornata a circolare anche una foto del 2012, che mostravaIII in completo grigio chiaro mentre teneva unite le mani a metà busto, con l’anello sul mignolo sinistro che quasi saltava per la pressione del dito gonfio. Da anni il ...

