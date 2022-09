Raspadori, parla l’agente: “Non ne ha bisogno” poi il commento sul ruolo (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo essere stato l’acquisto più oneroso del mercato estivo del Napoli, Giacomo Raspadori ha finalmente trovato la prima gioia con gli azzurri, siglando il gol decisivo all’89’ nella sfida finita 1-0 contro lo Spezia. Le prime partite con la squadra di Spalletti non sono state semplici per l’ex Sassuolo, che essendo arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato ha avuto poco tempo per ambientarsi. Per lui, Spalletti ha anche optato un minutaggio moderato proprio per farlo abituare ai nuovi schemi. Giacomo Raspadori (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) A Radio CRC, nel corso del programma “Si gonfia la rete” è intervenuto Fausto Pari, agente dell’attaccante azzurro, che ha parlato di questo primo periodo napoletano del suo assistito: “Giacomo non necessita di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo essere stato l’acquisto più oneroso del mercato estivo del Napoli, Giacomoha finalmente trovato la prima gioia con gli azzurri, siglando il gol decisivo all’89’ nella sfida finita 1-0 contro lo Spezia. Le prime partite con la squadra di Spalletti non sono state semplici per l’ex Sassuolo, che essendo arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato ha avuto poco tempo per ambientarsi. Per lui, Spalletti ha anche optato un minutaggio moderato proprio per farlo abituare ai nuovi schemi. Giacomo(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) A Radio CRC, nel corso del programma “Si gonfia la rete” è intervenuto Fausto Pari, agente dell’attaccante azzurro, che hato di questo primo periodo napoletano del suo assistito: “Giacomo non necessita di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la ...

DLudovica : @sininenvoima @diego_tvl @elenamarra18 E perché sarebbe una castroneria? Per me ha una pecca nel cambiare la rosa t… - marro_davide : Tutti contenti del goal all’89’ di #Raspadori, ma nessuno che parla del goal sbagliato a porta vuota (nuovamente) d… - 100x100Napoli : #Spalletti parla della partita disputata dalla squadra in conferenza stampa. - 100x100Napoli : #Raspadori parla dell'emozione del gol segnato che ha dato la vittoria al #Napoli. - ilfanciullino : @annatrieste No non perdere le speranze. Parla che magari fa l’assist vincete che ne so…per Raspadori, tipo. -