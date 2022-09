Raspadori, l’agente: “Sarà un anno importante per lui e per il Napoli: ha personalità” (Di martedì 13 settembre 2022) Fausto Pari, procuratore di Giacomo Raspadori, si è espresso sul suo assistito all’interno della trasmissione radiofonica Si gonfia la rete, programma in onda su Radio CRC: “Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli. Il Napoli sta dimostrando di avere un grande reparto offensivo, Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l’ha trovato. In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda come quella di Napoli non è facile, devi avere personalità e Giacomo ne ha”, ha detto l’agente. “Quello che ha vissuto per i suoi 22 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Fausto Pari, procuratore di Giacomo, si è espresso sul suo assistito all’interno della trasmissione radiofonica Si gonfia la rete, programma in onda su Radio CRC: “Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta.unper lui e per il. Ilsta dimostrando di avere un grande reparto offensivo, Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l’ha trovato. In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda come quella dinon è facile, devi averee Giacomo ne ha”, ha detto. “Quello che ha vissuto per i suoi 22 ...

napolipiucom : Raspadori, l'agente: 'Sarà un anno importante per lui e per il Napoli: ha personalità' #CalcioNapoli #Raspadori… - NCN_it : #Raspadori, l’agente: ''#Napoli è una piazza calda, ma Giacomo ha tanta personalità. #Spalletti vuole impiegarlo in… - cn1926it : #Raspadori, l’agente: “#Napoli piazza calda, ma lui ha personalità! Su #Spalletti…” - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASPADORI - L'agente: 'Spalletti lo vuole impiegare in due ruoli, ha la giusta personalità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASPADORI - L'agente: 'Spalletti lo vuole impiegare in due ruoli, ha la giusta personalità' -