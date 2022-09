Rangers | Van Bronckhorst | “Non vogliamo perdere di nuovo Spalletti? Grande allenatore”

(Di martedì 13 settembre 2022) Giovanni Van, tecnico dei, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli. “è un, lascia la sua impronta in tutte le sue squadre. Loro hanno giocatori importanti: Kvaratskhelia è forte e rapido, dobbiamo concentrarci molto su di lui. Abbiamo voglia di migliorarci in tutti i sensi, abbiamo una già perso contro l’Ajax, nondi, proveremo a vincere con i nostri tifosi”. Poi ha continuato: “Domani dovremo giocare meglio. Fisicamente stiamo bene, ci siamo preparati e vedremo tutto sul campo. McLaughlin? non è disponibile, non giocherà”. SportFace.

