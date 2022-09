Rangers -Napoli | Spalletti e Anguissa in conferenza stampa

(Di martedì 13 settembre 2022) Dalla saladell’Ibrox Stadium,del tecnico delLucianoe del centrocampista delAndrè Frank Zambo. Entrambi i protagonisti hanno parlato della sfida che si disputerà domani sera contro i padroni di casa dei Glasgow. Andrè Frank Zambo: “La sfida di Glasgow non sarà semplice, ma noi puntiamo ai tre punti, pur sapendo il valore dei nostri avversari. Dobbiamo dimenticare il Liverpool e giocare bene contro un buona squadra come quella scozzese....La mia prestazione? Felice per aver battuto il Liverpool. Quando la squadra gioca bene, io mi reputo soddisfatto, ma come ho detto prima ora concentriamoci per la sfida di Glasgow. Lo scorso anno forse dovevo segnare di ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - DiMarzio : #ChampionsLeague | @sscnapoli, la probabile formazione in vista del @RangersFC - sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - RepSscNapoli : Spalletti spinge il Napoli: 'Tenere palla e comandare, solo così possiamo battere i Rangers' - UltimeCalcioNa : “E’ speciale”: .@sscnapoli-Rangers, parole da brividi dell’allenatore -

Champions League , ildopo aver conquistato meritatamente i tre punti contro il Liverpool (4 - 1) si appresta a sfidare i. La compagine scozzese nella prima giornata del gruppo A è uscita sconfitta per 4 - ...: dove vederla Sarà possibile seguire il match di Champions League tra(in programma alle ore 21) in diretta e in chiaro su Canale 5 (che avrebbe dovuto trasmettere l'...Ecco le dichiarazioni di Dawid Mccallum dei Rangers Under 19 ai microfoni ufficiali del club : "Sappiamo che sono una buona squadra e hanno buoni ...Assenze importanti per il Napoli che dovrà rinunciare ad alcuni giocatori per la sfida di Champions League contro i Rangers.