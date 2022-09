Rangers-Napoli | l’undici titolare

(Di martedì 13 settembre 2022) Nella prossima giornata di Champions si giocherà il match train Scozia. Lo svolgimento dell’evento è stato dubbio visto il lutto in cui versa il Regno Unito in seguito alla morte della Regina Elisabetta II. La UEFA, tuttavia, ha deciso perché la partita si giochi mercoledì 14 settembre alle ore 21.00 in L'articolo

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - sscnapoli : ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - IarajuliRamaz : RT @napolipiucom: Kvaratskhelia urlo Champions: 'Liverpool che bello batterli, ora vinciamo anche coi Rangers' #CalcioNapoli #ChampionsLea… - IarajuliRamaz : RT @sportli26181512: #Kvaratskhelia: “Presto per dire dove arriveremo, ma vogliamo fare risultato anche a Glasgow”: L'attaccante georgiano… -

PROBABILI FORMAZIONI: CHI GIOCA AD IBROX Con le probabili formazioni dici introduciamo idealmente alla partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 14 settembre: siamo ad Ibrox, per la ...... esultanza gol Giovanni Simeone Con l'infortunio di Osimhen, Raspadori e Simeone sono chiamati a giocare il ruolo da protagonisti nell'attacco del. Contro i, in Champions, il favorito ...Il Napoli tra due giorni sfiderà i Rangers a Glasgow e Luciano Spalletti starà sicuramente già pensando alla formazione da mandare in campo in Scozia. TuttoNapoli.net… Leggi ...Rispetto alla scorsa gara di campionato Luciano Spalletti è pronto a operare cinque cambi per la gara contro i Rangers.