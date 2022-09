Rangers-Napoli | Lozano verso il forfait | cinque cambi per Spalletti

(Di martedì 13 settembre 2022), Lucianopronto a farerispetto alla formazione che ha giocato con lo Spezia.il. Il messicano è reduce da un problema para influenzale ed in questi giorni non si è allenato, difficile che possa essere titolare, si farà il possibile per portarlo almeno in panchina. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La presenza dia Glasgow è in forte dubbio. I due giorni trascorsi a combattere con una sindrome parainfluenzale, e i due allenamenti saltati, hanno seminato un bel po’ di punti interrogativi sul suo passaporto: lo staff medico lo valuterà oggi, prima della rifinitura, e poideciderà se includerlo nell’elenco dei convocati in partenza da ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - sscnapoli : ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, occhio ai Rangers: attenzione al fattore casa e all'intensità degli scozzesi - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, occhio ai Rangers: attenzione al fattore casa e all'intensità degli scozzesi -

...30 Kirsten Flipkens, Sara Sorribes Tormo - Nicole Melichar, Ellen Perez 1 - 2 Visualizza US Open CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Ajax -4 - 0 18:45 Eintracht F. - Sporting 0 - 3 21:00-...I tifosi azzurri non potranno assistere aanche se in possesso del biglietto. C'è un motivo in particolare dietro la decisione della UEFA Continuano a far discutere le decisioni prese dalla UEFA sullo slittamento da martedì a ...Auriemma: “La UEFA ha respinto la richiesta del Napoli di giocare alle 18:45 per dare maggiore ... ai dirigenti della UEFA di permettere la disputa del match contro i Rangers domani sì, ma almeno alle ...Il Napoli aveva chiesto d'anticipare la gara di domani alle 18.45, proposta respinta. Rangers-Napoli si giocherà domani alle 21.00. Il club azzurro, così come riferisce TuttoSport, non ha preso beniss ...