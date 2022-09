Rangers-Napoli, De Maggio: “Due ballottaggi e varie assenze per Spalletti” (Di martedì 13 settembre 2022) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio fa il punto della situazione in casa Napoli, alla vigilia del match dell’Ibrox Park contro il Rangers Glasgow, all’interno della trasmissione Radio Goal: “Il Napoli è pronto a volare in Scozia, Spalletti parlerà in conferenza stampa con Frank Anguissa. Ci sono diversi dubbi di formazione per la partita contro i Rangers, ma il tecnico potrebbe confermare la struttura della squadra che ha battuto il Liverpool. Il primo ballottaggio è tra Raspadori e Simeone, non potendo disporre ovviamente di Osimhen”. De Maggio ha poi proseguito: “L’altro ballottaggio riguarda Mario Rui che se la gioca per una maglia da titolare con il terzino uruguagio Mathias Olivera. Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Il giornalista di Radio Kiss KissValter Defa il punto della situazione in casa, alla vigilia del match dell’Ibrox Park contro ilGlasgow, all’interno della trasmissione Radio Goal: “Ilè pronto a volare in Scozia,parlerà in conferenza stampa con Frank Anguissa. Ci sono diversi dubbi di formazione per la partita contro i, ma il tecnico potrebbe confermare la struttura della squadra che ha battuto il Liverpool. Il primoo è tra Raspadori e Simeone, non potendo disporre ovviamente di Osimhen”. Deha poi proseguito: “L’altroo riguarda Mario Rui che se la gioca per una maglia da titolare con il terzino uruguagio Mathias Olivera. Il ...

