Rangers-Napoli, Anguissa "Rangers? siamo qui per vincere" Zambo Anguissa ha parlato alla vigilia di Rangers-Napoli, il centrocampista parla da leader e carica l'ambiente. Anguissa parla alla vigilia di Rangers-Napoli. Le due formazioni si sfidano in Scozia nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.La squadra di Spalletti ha un solo obiettivo: I tre punti per una doppietta che a inizio girone manca da sei anni. Il Napoli che dopo il poker al Liverpool al Maradona nella prima giornata della fase a gironi di Champions League cerca altri tre punti ad Ibrox, fortino dei Rangers. "Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una squadra di valore che abbiamo studiato a lungo nei video che ci ha mostrato il mister.

