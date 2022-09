“Quanto dovete dare”. La richiesta choc delle offerte durante la messa, polemica su don Antonio (Di martedì 13 settembre 2022) offerte più alte perché il costo della vita è aumentato. polemica a Carinaro, comune italiano di 7mila anime della provincia di Caserta, in Campania, dove il parroco don Antonio Lucariello ha chiesto ai propri fedeli delle offerte più generose in vista della Festa patronale di Santa Eufemia, in programma il prossimo 16 settembre. Il video della richiesta del parroco di Carinaro è stato pubblicato sul social TikTok e diffuso dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Il filmato è diventato virale e come era prevedibile ha scatenato una valanga di critiche. offerte più alte, polemica per la richiesta del parroco di Carinaro Nel video don Antonio Lucariello chiede ai fedeli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022)più alte perché il costo della vita è aumentato.a Carinaro, comune italiano di 7mila anime della provincia di Caserta, in Campania, dove il parroco donLucariello ha chiesto ai propri fedelipiù generose in vista della Festa patronale di Santa Eufemia, in programma il prossimo 16 settembre. Il video delladel parroco di Carinaro è stato pubblicato sul social TikTok e diffuso dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Il filmato è diventato virale e come era prevedibile ha scatenato una valanga di critiche.più alte,per ladel parroco di Carinaro Nel video donLucariello chiede ai fedeli ...

