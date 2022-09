Quanto costerà il funerale della Regina Elisabetta? Il portafoglio di Carlo trema (Di martedì 13 settembre 2022) Il funerale delle Regina Elisabetta costerà ai contribuenti inglesi molto di più del previsto. Scopriamo insieme i dettagli. Sono passati solamente alcuni giorni dalla morte della Regina Elisabetta, ma molti sudditi stanno già pensando a Quanto gli costerà il funerale della sovrana. Foto da @royalty.crown Quest’ultima aveva festeggiato a Giugno il Giubileo di Platino, per festeggiare i 70 anni di trono. Infatti, la defunta Regina è diventata tale nel 1952, anno della morte del padre, Giorgio V. Ovviamente tutto il paese anglosassone è in lutto, così come molte persone in tutto il mondo. Però la domanda a questo punto sorge spontanea… Quanto ... Leggi su curiosauro (Di martedì 13 settembre 2022) Ildelleai contribuenti inglesi molto di più del previsto. Scopriamo insieme i dettagli. Sono passati solamente alcuni giorni dalla morte, ma molti sudditi stanno già pensando agliilsovrana. Foto da @royalty.crown Quest’ultima aveva festeggiato a Giugno il Giubileo di Platino, per festeggiare i 70 anni di trono. Infatti, la defuntaè diventata tale nel 1952, annomorte del padre, Giorgio V. Ovviamente tutto il paese anglosassone è in lutto, così come molte persone in tutto il mondo. Però la domanda a questo punto sorge spontanea…...

