Quando scienza e arte danno forma ai benefici della meditazione (Di martedì 13 settembre 2022) Trasformare in un’opera d’arte i “movimenti” che avvengono nel nostro cervello durante una lunga sessione di meditazione, rendendo visibile l’invisibile. È questo l’obiettivo dell’ambizioso progetto di Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore ed esperto di scienze del benessere. Nei suoi anni di formazione ha affinato le tecniche meditative assieme ad Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi, che gli ha insegnato «l’umiltà, la semplicità e l’importanza di vivere in uno stato di amore, di meraviglia, di vicinanza». L’iniziativa sperimentale si chiama “La mente meditante. Art, Science, and an Enlightened Mind” e avrà luogo al Maxxi di Roma dal 20 al 24 settembre. Il fil rouge consiste in un improbabile ma affascinante dialogo tra linguaggi universali che, solo in apparenza, sono completamente diversi tra ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 settembre 2022) Trasre in un’opera d’i “movimenti” che avvengono nel nostro cervello durante una lunga sessione di, rendendo visibile l’invisibile. È questo l’obiettivo dell’ambizioso progetto di Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore ed esperto di scienze del benessere. Nei suoi anni dizione ha affinato le tecniche meditative assieme ad Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi, che gli ha insegnato «l’umiltà, la semplicità e l’importanza di vivere in uno stato di amore, di meraviglia, di vicinanza». L’iniziativa sperimentale si chiama “La mente meditante. Art, Science, and an Enlightened Mind” e avrà luogo al Maxxi di Roma dal 20 al 24 settembre. Il fil rouge consiste in un improbabile ma affascinante dialogo tra linguaggi universali che, solo in apparenza, sono completamente diversi tra ...

