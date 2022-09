Putin nei guai per la guerra in Ucraina: la lettera per chiedere le sue dimissioni e le critiche dei ceceni (Di martedì 13 settembre 2022) Ci sono sempre più indizi a suggerire che la controffensiva Ucraina stia effettivamente mettendo in difficoltà la Russia. Le forze armate del Paese invaso hanno riguadagnato terreno – 6 mila chilometri quadrati dall’inizio di settembre, tra cui la seconda città del paese Kharkiv. E il presidente russo vede le proprie opzioni ridursi sempre di più e il dissenso interno crescere. Qualche oligarca si era già schierato contro «l’operazione militare speciale» in Ucraina e nove imprenditori russi sono morti in circostanze misteriose dall’inizio della guerra. I risultati deludenti stanno rivelando uno zar sempre più isolato e in bilico. «Le tue visioni, il tuo modello di gestione sono disperatamente fuori tempo e impediscono lo sviluppo della Russia e del suo potenziale umano». Questo è quanto si legge in un lettera scritta ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Ci sono sempre più indizi a suggerire che la controffensivastia effettivamente mettendo in difficoltà la Russia. Le forze armate del Paese invaso hanno riguadagnato terreno – 6 mila chilometri quadrati dall’inizio di settembre, tra cui la seconda città del paese Kharkiv. E il presidente russo vede le proprie opzioni ridursi sempre di più e il dissenso interno crescere. Qualche oligarca si era già schierato contro «l’operazione militare speciale» ine nove imprenditori russi sono morti in circostanze misteriose dall’inizio della. I risultati deludenti stanno rivelando uno zar sempre più isolato e in bilico. «Le tue visioni, il tuo modello di gestione sono disperatamente fuori tempo e impediscono lo sviluppo della Russia e del suo potenziale umano». Questo è quanto si legge in unscritta ...

federicofubini : Il sistema #Putin è una macchina che produce caos e demotivazione. Non poteva funzionare di fronte a una comunità,… - Avvenire_Nei : #Ucraina #Guerra giorno 201: in tv Mosca ammette problemi, per Putin dilemmi pericolosi - rulajebreal : Cedere al ricatto energetico di Putin non e’ neutralità ne sovranità’ ma sottomissione. Con l’impennata nei prezzi… - paolamodenaa : RT @gianny0162: Sono stato 8 giorni a casa mia sul mar Nero... quello che non sapete, è che ormai Putin viene considerato dalla gente tropp… - SimoneCosimi : RT @gloquenzi: Situazione preoccupante in Russia dove i più critici nei confronti dell’andamento della guerra sono proprio i più fanatici s… -