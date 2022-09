Punta Ala Polo Cup, torneo nel cuore della maremma dal 14 al 17 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) Punta Ala, 13 set. (Adnkronos) - Colui che da pochi giorni è diventato Re Carlo III d'Inghilterra, negli anni Ottanta univa due grandi passioni: il Polo e la Toscana. Giocava a Punta Ala, Re Carlo, su un campo che proprio nei giorni in cui l'Inghilterra piange la scomparsa della Regina Elisabetta torna ad incastonarsi nello splendido affresco maremmano. Da mercoledì 14 a sabato 17 settembre, Punta Ala, frazione 'figlia' del comune di Castiglione della Pescaia, ospiterà la “Punta Ala Polo Cup”, evento che segna la ripartenza del grande Polo in una location che affonda le radici nella tradizione equestre e degli sport equestri nel nostro Paese. La “Polo Cup” farà da apripista al grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022)Ala, 13 set. (Adnkronos) - Colui che da pochi giorni è diventato Re Carlo III d'Inghilterra, negli anni Ottanta univa due grandi passioni: ile la Toscana. Giocava aAla, Re Carlo, su un campo che proprio nei giorni in cui l'Inghilterra piange la scomparsaRegina Elisabetta torna ad incastonarsi nello splendido affrescono. Da mercoledì 14 a sabato 17Ala, frazione 'figlia' del comune di CastiglionePescaia, ospiterà la “AlaCup”, evento che segna la ripartenza del grandein una location che affonda le radici nella tradizione equestre e degli sport equestri nel nostro Paese. La “Cup” farà da apripista al grande ...

fisco24_info : Punta Ala Polo Cup, torneo nel cuore della maremma dal 14 al 17 settembre: (Adnkronos) - Colui che da pochi giorni… - ledicoladelsud : Punta Ala Polo Cup, torneo nel cuore della maremma dal 14 al 17 settembre - italiaserait : Punta Ala Polo Cup, torneo nel cuore della maremma dal 14 al 17 settembre - s3rgix_7 : A noi serve una punta fissa che faccia 30 gol a stagione Se volete gli esterni vendete rebic e prendete lang o chi… - AndreaInApnea : @_rik46 @SciutoLeo Esatto, per me hanno vinto cosi. Infatti non avevo fatto caso alle velocità di punta RB, il che… -