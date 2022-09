PSG, non solo il Chelsea: per Campos spunta anche il Manchester United (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'è solo il Chelsea sulle tracce di Luis Campos. Come riferisce Le Parisien, l'uomo mercato del PSG può lavorare massimo... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'èilsulle tracce di Luis. Come riferisce Le Parisien, l'uomo mercato del PSG può lavorare massimo...

forumJuventus : Del Piero: 'Un ko col PSG non sarebbe un dramma, ma una prestazione negativa sarebbe una brutta botta. La squadra è… - GiovaAlbanese : Il #PSG ha grandi campioni: fanno tutto loro e son belli da vedere, se non giocano contro la tua squadra. Per la… - ador05 : @jetlon85 Ero domenica.?????? Questa settimana faccio dalle 14.00 alle 22.00 e non posso. Ma ci sarò con il PSG ?? - fabiagens : @DavNapoli @brupa57 @Mirettismo20 L'attuale Champions League tutela le squadre non inglesi? Lei ritiene democratico… - riccardo_marchi : @sniffly98 Premesso che Fifa è dal 98 che non è più un gioco di calcio, il vero calcio è quello di Pes. La Salernit… -