Psg, Galtier su Skriniar: 'Impossibile prenderlo alle condizioni dell'Inter' (Di martedì 13 settembre 2022) PARIGI - " Ci serviva un difensore in più perché abbiamo un calendario ricco di impegni. Dopo, c'era quello che si poteva fare o no. Non è stato possibile chiudere e capisco il mio presidente per non ...

