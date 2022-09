Prorogato il taglio delle accise per benzina e diesel (Di martedì 13 settembre 2022) I ministeri del Tesoro e della Transizione ecologica prolungano fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi sui prezzi dei carburanti Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) I ministeri del Tesoro e della Transizione ecologica prolungano fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi sui prezzi dei carburanti

