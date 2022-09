Prorogato fino al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi per benzina, diesel, gpl e metano (Di martedì 13 settembre 2022) Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Lo rende noto il ministro Cingolani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che prorogaal 17le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende cosìa tale data ildi 30al litro per, gpl eper autotrazione. Lo rende noto il ministro Cingolani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

