Proiettili di Elodie | il nuovo singolo scritto da Elisa e Joan Thiele per il film Ti Mangio Il Cuore

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 settembre 2022)di, come il titolo suggerisce, è la bomba sganciata dalla cantante di Andromeda per la colonna sonora di TiIl. Ildi Pippo Mezzapesa sarà fuori il 22 settembre.diAlla scrittura didihanno collaborato la cantautrice di Desenzano Del Garda– che abbiamo già incontrato nell’album OBE di Mace nel suo duetto con Venerus per la traccia Senza Fiato – ed, sempre attiva dopo il disco Ritorno Al Futuro/Back To The Future che il 16 settembre verrà pubblicato nella sua versione live.disarà fuori venerdì 16 settembre, prodotto dalla stessa ...