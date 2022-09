Professore arrestato per pedopornografia: avrebbe provato ad adescare un'alunna (di 14 anni) su WhatsApp (Di martedì 13 settembre 2022) Scambiava messaggi con una sua alunna minorenne, di età inferiore ai 14 anni, chiedendo anche di inviare foto intime. Un Professore di Capo D'Orlando ( Messina ) è stato arrestato con le accuse di ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) Scambiava messaggi con una suaminorenne, di età inferiore ai 14, chiedendo anche di inviare foto intime. Undi Capo D'Orlando ( Messina ) è statocon le accuse di ...

