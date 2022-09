Pro Vita Famiglia: serve Ministro Istruzione anti-gender (Di martedì 13 settembre 2022) Pro Vita Famiglia: serve Ministro Istruzione anti gender – «Parte oggi in tutta Italia una vasta campagna per difendere i bambini dal bombardamento ideologico in chiave gender che aumenta nelle scuole e nei cartoni animati. La campagna comprende affissioni stradali, webinar informativi per genitori, un sondaggio nazionale che sarà presentato in Parlamento a giorni e una petizione popolare. Aumentano infatti i progetti promossi dal movimento Lgbtqia+ e la diffusione della cosiddetta “carriera alias” nelle scuole, confondendo i bambini e mettendo in pericolo la loro educazione e crescita psico-fisica. Come se non bastasse, anche le grandi case produttrici di film e serie tv diffondono l’ideologia Lgbt tramite i loro prodotti per bambini, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022) Pro– «Parte oggi in tutta Italia una vasta campagna per difendere i bambini dal bombardamento ideologico in chiaveche aumenta nelle scuole e nei cartoni animati. La campagna comprende affissioni stradali, webinar informativi per genitori, un sondaggio nazionale che sarà presentato in Parlamento a giorni e una petizione popolare. Aumentano infatti i progetti promossi dal movimento Lgbtqia+ e la diffusione della cosiddetta “carriera alias” nelle scuole, confondendo i bambini e mettendo in pericolo la loro educazione e crescita psico-fisica. Come se non bastasse, anche le grandi case produttrici di film e serie tv diffondono l’ideologia Lgbt tramite i loro prodotti per bambini, ...

LaVeritaWeb : Fa discutere la sentenza del Tribunale dei minori di Bologna che ha attribuito il doppio cognome a una bambina «fig… - StigmabaseE : [ITAL] Gender. Pro Vita & Famiglia: «Serve Ministro Istruzione anti gender»: Come se non bastasse, anche le grandi… - donnadimezzo : @tripps42 @Roberta67283980 e abbiamo i pro vita nei pochi consultori pubblici rimasti - SimoneBonarrigo : @marioadinolfi Mario secondo me neanche dai “pro vita” prendi voti, cambia mestiere ?? - italiaserait : Peppa Pig, Pro Vita Famiglia annuncia: “Le ‘due mamme’ sono andate in onda stamattina sulla Rai pronto l’esposto” -