Principe Harry scrive una lettera per sua nonna, la Regina Elisabetta: le parole che sorprendono (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la decisione di allontanarsi dalla famiglia reale e le pesanti accuse fatte da Oprah, i rapporti tra il Principe Harry e i reali inglesi si sono incrinati. Nonostante tutto il 37enne ha sempre dichiarato di essere comunque molto legato al padre e a sua nonna. Per la scomparsa della Regina Elisabetta, il marito della Markle ha deciso di scrivere una lettera. Rivedremo fianco a fianco William e Harry ai funerali della Regina Elisabetta? Sembra proprio così…#Mattino5 pic.twitter.com/2WQaR1oTG1 — Mattino5 (@mattino5) September 12, 2022 Principe Harry: “La tua scomparsa ci rende tristi”. “Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la decisione di allontanarsi dalla famiglia reale e le pesanti accuse fatte da Oprah, i rapporti tra ile i reali inglesi si sono incrinati. Nonostante tutto il 37enne ha sempre dichiarato di essere comunque molto legato al padre e a sua. Per la scomparsa della, il marito della Markle ha deciso dire una. Rivedremo fianco a fianco William eai funerali della? Sembra proprio così…#Mattino5 pic.twitter.com/2WQaR1oTG1 — Mattino5 (@mattino5) September 12, 2022: “La tua scomparsa ci rende tristi”. “Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso ...

