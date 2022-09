Principe Harry: le parole che stupiscono tutti (Di martedì 13 settembre 2022) La Regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni; Harry Windsor dedica parole d’affetto e di amore alla nonna scomparsa. L’8 settembre 2022 rappresenterà una data difficile da dimenticare: dopo più di 70 di regno, conquistando il record come sovrana più longeva della storia dell’Umanità, la Regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni. I cittadini inglesi avevano immaginato il peggio nel momento in cui le fonti di informazione nazionali si erano focalizzati sull’arrivo improvviso di Carlo, Camilla, William e Kate presso la dimora di Balmoral – ove alloggiava la Regina. Poche ore più tardi, veniva annunciata la dipartita della sovrana: “London bridge is down Il ponte di Londa è crollato”. Harry Windsor (Nanopress)Harry Windsor ha quindi deciso di lasciare momentaneamente la sua residenza ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 settembre 2022) La Regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni;Windsor dedicad’affetto e di amore alla nonna scomparsa. L’8 settembre 2022 rappresenterà una data difficile da dimenticare: dopo più di 70 di regno, conquistando il record come sovrana più longeva della storia dell’Umanità, la Regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni. I cittadini inglesi avevano immaginato il peggio nel momento in cui le fonti di informazione nazionali si erano focalizzati sull’arrivo improvviso di Carlo, Camilla, William e Kate presso la dimora di Balmoral – ove alloggiava la Regina. Poche ore più tardi, veniva annunciata la dipartita della sovrana: “London bridge is down Il ponte di Londa è crollato”.Windsor (Nanopress)Windsor ha quindi deciso di lasciare momentaneamente la sua residenza ...

