"Primo serio attacco". Giuliacci, allarme-meteo: cosa accadrà dal 16 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) Sta per terminare un'estate drammatica, dal punto di vista climatico: il caldo record, le temperature estreme e la siccità. Un meteo che non ha perdonato, mai. Ma ora, secondo quanto scrive il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito, finalmente, il quadro potrebbe cambiare. Le previsioni, infatti, portano buone notizie a causa del ruolo dei "venti estremi". Secondo le previsioni, il crollo delle temperature inizierà tra il 16 e il 17 settembre nelle regioni centro-settentrionali e tra il 17 e il 20 settembre su quelle del Sud. "In particolare, al Centronord le massime scenderanno a valori tra 20 e 25 gradi, temperature che verranno percepite sicuramente come Primo freddo. Addirittura, dal 20 settembre le temperature potrebbero scendere sotto 20 gradi (notizia da confermare nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Sta per terminare un'estate drammatica, dal punto di vista climatico: il caldo record, le temperature estreme e la siccità. Unche non ha perdonato, mai. Ma ora, secondo quanto scrive il colonnello Mariosul suo sito, finalmente, il quadro potrebbe cambiare. Le previsioni, infatti, portano buone notizie a causa del ruolo dei "venti estremi". Secondo le previsioni, il crollo delle temperature inizierà tra il 16 e il 17nelle regioni centro-settentrionali e tra il 17 e il 20su quelle del Sud. "In particolare, al Centronord le massime scenderanno a valori tra 20 e 25 gradi, temperature che verranno percepite sicuramente comefreddo. Addirittura, dal 20le temperature potrebbero scendere sotto 20 gradi (notizia da confermare nei ...

MeteoGiuliacci Ora però si fa sul. L'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori ha incontrato il 7 ... Come spiega ilcittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad, le premesse della candidatura guardano ...Gigi Hadid resiste sulalla corte di Leonardo DiCaprio Le domande che i fan di Leonardo ...avessero ancora messo nero su bianco la cosa davanti al loro rispettivo fandom Sostenitore del... Meteo 16-22 settembre. Primo freddo e Primo serio attacco alla siccità