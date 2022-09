Primavalle | giallo per un disabile sordomuto finito giù dalla finestra in un controllo della Polizia Accuse dalla famiglia

infoitinterno : Primavalle, giallo per un disabile sordomuto finito giù dalla finestra in un controllo della Polizia -

su un uomo sordomuto che, secondo i parenti, sarebbe stato scaraventato dalla finestra da alcuni poliziotti del distretto di. La vittima della presunta violenza, di nome Hasib ...... poco distante da Torrevecchia, a. La vittima è una signora di 51 anni. Da una prima ... residente in zona, e hanno deciso di trasportarla in codiceal pronto soccorso dell'ospedale ...Hasib, 36enne sordomuto dalla nascita, è precipitato dalla finestra di casa lo scorso 25 luglio a Roma, e da quel momento è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. La storia… Leggi ...Di sicuro c’è solo che è precipitato dalla finestra della sua camera, durante un controllo della polizia a fine luglio. È giallo su un uomo sordomuto che, secondo ...