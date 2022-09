Prezzo benzina e diesel | sconto sui carburanti fino al 17 ottobre

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Prorogato il taglio delle accise: i prezzi direstano calmieratial 17. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che rinnova le misure attualmente in vigore per ridurre ilfinale dei. Si estende cosìa tale data il taglio di 30 centesimi al litro per, gpl e metano per autotrazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Prorogato il taglio al prezzo della benzina. Lo hanno ufficializzato il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che hanno firmato il decreto che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Il Governo proroga il taglio delle accise sui carburanti ma le associazioni dei consumatori insorgono: misura ridicola, emergenza da risolvere in modo serio.