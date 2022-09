Premier League, c’è l’innovazione: sarà rivoluzionaria (Di martedì 13 settembre 2022) Prova a evolversi il mondo del calcio, cercando di andare oltre a un’attuale tecnologia che limita ancora le dinamiche di gioco. La Premier League accoglierà così dalla prossima stagione il fuorigioco semiautomatico, un nuovo sistema che dovrebbe accelerare il lavoro del VAR, rendendo in quei casi la decisione istantanea. Un importante miglioramento rispetto al sistema esistente, che verrà introdotto anche in Champions League e in occasione dei Mondiali in Qatar. Attraverso una particolare tecnologia di tracciamento e l’intelligenza artificiale, in caso di fuorigioco si invierebbe infatti un avviso immediato al VAR, evitando i consueti lunghi ritardi. Secondo quanto riportato dal Times, i 20 club che gravitano intorno al campionato di Premier League dovrebbero attendere la fine del Mondiale per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Prova a evolversi il mondo del calcio, cercando di andare oltre a un’attuale tecnologia che limita ancora le dinamiche di gioco. Laaccoglierà così dalla prossima stagione il fuorigioco semiautomatico, un nuovo sistema che dovrebbe accelerare il lavoro del VAR, rendendo in quei casi la decisione istantanea. Un importante miglioramento rispetto al sistema esistente, che verrà introdotto anche in Championse in occasione dei Mondiali in Qatar. Attraverso una particolare tecnologia di tracciamento e l’intelligenza artificiale, in caso di fuorigioco si invierebbe infatti un avviso immediato al VAR, evitando i consueti lunghi ritardi. Secondo quanto riportato dal Times, i 20 club che gravitano intorno al campionato didovrebbero attendere la fine del Mondiale per ...

