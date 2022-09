Preghiera della sera del 13 Settembre 2022: “Difendimi dalle insidie” (Di martedì 13 settembre 2022) “Difendimi dalle insidie”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 13 settembre 2022) “”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

santegidionews : #13settembre Memoria di san Giovanni Crisostomo (+407), vale a dire 'Bocca d'oro', vescovo e dottore della Chiesa.… - Pontifex_it : Rivolgo uno speciale saluto al caro popolo dell’Etiopia, che oggi celebra il suo tradizionale Capodanno: assicuro l… - santegidionews : Il Grido della Pace: dal 23 al 25 ottobre a Roma, l'Incontro Internazionale di Dialogo e Preghiera per la pace nell… - MarcG_69 : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA, E LA TUA PREGHIERA Come ogni sera, in collaborazione con il Santuario della Vergine del Silenzio, continui… - BGuarrera : Domani la Cei si unisce alla preghiera per la #pace in #Ucraina, su invito della Consiglio delle conferenze episcop… -