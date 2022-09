Precipita da finestra durante perquisizione, famiglia denuncia (Di martedì 13 settembre 2022) Lotta tra la vita e la morte Hasib Omerovic, un sordomuto di 36 anni, d'etnia rom, Precipitato dalla finestra del suo appartamento in una casa popolare di Primavalle, periferia est della Capitale, il 25 luglio scorso. Secondo quanto denunciato dai parenti dell'uomo il fatto è avvenuto nel di una perquisizione delle forze dell'ordine. Oggi alla Camera la madre del disabile, Fatima Sejdovic, insieme con la sorella, ed il deputato Riccardo Magi dei Radicali, Carlo Stasolla, portavoce dell'Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia. Magi ha presentato un'interrogazione parlamentare. La Procura di Roma - sempre secondo quanto riferito - indaga per tentato omicidio.In base a quanto rappresentato nell'esposto Hasib è Precipitato dalla finestra della sua camera da ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 settembre 2022) Lotta tra la vita e la morte Hasib Omerovic, un sordomuto di 36 anni, d'etnia rom,to dalladel suo appartamento in una casa popolare di Primavalle, periferia est della Capitale, il 25 luglio scorso. Secondo quantoto dai parenti dell'uomo il fatto è avvenuto nel di unadelle forze dell'ordine. Oggi alla Camera la madre del disabile, Fatima Sejdovic, insieme con la sorella, ed il deputato Riccardo Magi dei Radicali, Carlo Stasolla, portavoce dell'Associazione 21 luglio e degli avvocati della. Magi ha presentato un'interrogazione parlamentare. La Procura di Roma - sempre secondo quanto riferito - indaga per tentato omicidio.In base a quanto rappresentato nell'esposto Hasib èto dalladella sua camera da ...

