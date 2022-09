Porsche Panamera - La terza serie è alle porte e punta (ancora) sull'endotermico (Di martedì 13 settembre 2022) Benché siano altri modelli - Macan, Cayenne, ma anche la Taycan - a tirare le vendite della Porsche, la Panamera sembra avere un futuro assicurato nella gamma di Zuffenhausen. Almeno per un'altra tornata. Mentre continuano gli avvistamenti dei muletti, a partire dai quali abbiamo ricostruito il look della vettura, cominciano a filtrare anche le prime indiscrezioni sulla nuova generazione, la cui presentazione è attesa entro il 2023. Una serie all'insegna della continuità: infatti, incrociando il cronoprogramma della Porsche (che per il 2030 prevede una quota di vetture elettriche vendute oltre l'80%) con la vita stimata di un nuovo modello (ossia sette anni) sembra quasi scontato che la prossima serie della berlina sia anche l'ultima dotata di motori endotermici, seppur ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 settembre 2022) Benché siano altri modelli - Macan, Cayenne, ma anche la Taycan - a tirare le vendite della, lasembra avere un futuro assicurato nella gamma di Zuffenhausen. Almeno per un'altra tornata. Mentre continuano gli avvistamenti dei muletti, a partire dai quali abbiamo ricostruito il look della vettura, cominciano a filtrare anche le prime indiscrezionia nuova generazione, la cui presentazione è attesa entro il 2023. Unaall'insegna della continuità: infatti, incrociando il cronoprogramma della(che per il 2030 prevede una quota di vetture elettriche vendute oltre l'80%) con la vita stimata di un nuovo modello (ossia sette anni) sembra quasi scontato che la prossimadella berlina sia anche l'ultima dotata di motori endotermici, seppur ...

