Porsche Panamera è pronta per la sua terza serie (Di martedì 13 settembre 2022) La notizia è ufficiale: la Porsche Panamera sta per lanciare la sua terza serie. Questo avverrà, plausibilmente, entro il 2023. Come sarà la nuova Porsche Panamera? Entro il 2030, Porsche prevede la vendita dell’80% di modelli elettrici. La terza serie della Panamera sarà ancora endotermica, però, anche se potrebbe essere l’ultima per le berline. Porsche Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) La notizia è ufficiale: lasta per lanciare la sua. Questo avverrà, plausibilmente, entro il 2023. Come sarà la nuova? Entro il 2030,prevede la vendita dell’80% di modelli elettrici. Ladellasarà ancora endotermica, però, anche se potrebbe essere l’ultima per le berline.

zazoomblog : Porsche Panamera - La terza serie è alle porte e punta (ancora) sullendotermico - #Porsche #Panamera #terza #serie - davidecomunello : RT @quattroruote: #Porsche #Panamera, la nuova generazione non abbandonerà l'endotermico. Arriverà nel 2023: vi diciamo come sarà. Ecco la… - quattroruote : #Porsche #Panamera, la nuova generazione non abbandonerà l'endotermico. Arriverà nel 2023: vi diciamo come sarà. Ec… - linkmotorsepoca : PORSCHE Panamera 3.0 Diesel Platinum Edition - € 44400 Link Motors Oristano propone: PORSCHE - Panamera - 3.0 Dies… - lifestyleblogit : Nuovo modello di punta della serie Gran Turismo: la Porsche Panamera Turbo S - -