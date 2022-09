Polizza decennale per immobili in costruzione: come funziona (Di martedì 13 settembre 2022) ... una garanzia a tutela dell'acquirente sui vizi dell'opera già prevista dal 2015 e disciplinata da un decreto ad hoc che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale . Il decreto contiene in ... Leggi su pmi (Di martedì 13 settembre 2022) ... una garanzia a tutela dell'acquirente sui vizi dell'opera già prevista dal 2015 e disciplinata da un decreto ad hoc che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale . Il decreto contiene in ...

PMI_it : Polizza decennale per immobili in costruzione: nuove regole e modello: Decreto e schema tipo per la polizza assicur… - aledili78 : @ASACERT @AsaCapaccioli @sole24ore Solo per vendite da costruttore a privato? E solo per nuove costruzioni? E se fo… - GUARDIACIVICA : IMMOBILI IN COSTRUZIONE - polizza decennale e fideiussione dai costruttori - Afrapetrolo : RT @ASSINEWS_it: Casa in costruzione assicurata Arriva la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta d… - ASSINEWS_it : Casa in costruzione assicurata Arriva la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottosc… -