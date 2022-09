Pnrr, Gentiloni: "No trattamenti speciali per Italia" (Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 12 set. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo un trattamento speciale destinato all'Italia per il Pnrr. Tutte le discussioni di stasera su questo argomento si applicano a tutti gli Stati membri, Italia compresa. Abbiamo delle norme che dicono cos'è possibile modificare dei piani, e questo significa che non cominciamo da zero, non ridiscutiamo tutti i piani per ogni singolo paese". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione al Pe, rispondendo a una domanda sulla modifica del Pnrr proposta da Fdi. "Credo che durante tutta la durata del Next Generation Eu avremo 20 o 30 elezioni nazionali - ha spiegato Gentiloni -, non possiamo certo cambiare i nostri piani per questo. Ma siamo aperti a discutere con tutti i governi che vengono eletti, compreso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 12 set. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo un trattamento speciale destinato all'per il. Tutte le discussioni di stasera su questo argomento si applicano a tutti gli Stati membri,compresa. Abbiamo delle norme che dicono cos'è possibile modificare dei piani, e questo significa che non cominciamo da zero, non ridiscutiamo tutti i piani per ogni singolo paese". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Paolo, in audizione al Pe, rispondendo a una domanda sulla modifica delproposta da Fdi. "Credo che durante tutta la durata del Next Generation Eu avremo 20 o 30 elezioni nazionali - ha spiegato-, non possiamo certo cambiare i nostri piani per questo. Ma siamo aperti a discutere con tutti i governi che vengono eletti, compreso ...

