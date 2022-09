(Di martedì 13 settembre 2022) Maurizioha parlato dello scandalo arbitrale durante il match Juventus-, dove ai bianconeri è stata negata la vittoria nei minuti di recupero per via dell’annullamento della...

Pall_Gonfiato : #Pistocchi punge: “Caso #Milik? C’è un rigore negato alla #Salernitana e simulazione di #Cuadrado” - zazoomblog : Pistocchi punge Capello: “Se pensa che i troppi turnover siano un messaggio sbagliato per le squadre ce lo spieghi… -

ilBianconero

Era il 1996 econsigliò a Moratti l'acquisto del giovane Ronaldo , tra lo scetticismo dell'ex numero 10 di Milan e Napoli . Oggi c'è la stessa diversità di vedute, ma a proposito della ...'In quel momento bisognava restringere gli spazi e raddoppiare sugli esterni soprattutto dalla parte di Perisic ', la replica di. 'L'unica scelta che ha cambiato la finale è quel rigore ... Pistocchi punge la Juve: 'Battuta e messa sotto. Il Napoli invece...' Maurizio Pistocchi punge la Juve dopo il pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina: il messaggio del giornalista sui social ...