susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Var? Quello che è successo è spiazzante' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Var? Quello che è successo è spiazzante' - sportli26181512 : Pioli: 'Var? Quello che successo è spiazzante. De Ketelaere può giocare punta. Sul colpo mercato a gennaio...': Una… - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'Var? Quello che è successo è spiazzante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Var? Quello che è successo è spiazzante' -

Calciomercato.com

Le parole diLivello europeo diverso: " Se noi giochiamo a livello alto, Italia o Europa non ... Problema: " Quello che è successo l'ultima giornata è un pò spiazzante. È facile puntare il ...Stefanoin conferenza 20220913 calciomercato.itIl tecnico campione d'Italia, in conferenza ...'Quello che è successo è un po' spiazzante. Ci auguriamo che ci possa essere presto più ... Pioli: 'Var Quello che successo è spiazzante. De Ketelaere può giocare punta. Sul colpo mercato a gennaio...' (ANSA) - MILANO, 13 SET - "Se c'è un problema Var in Italia Difficile dare una ... equilibrio": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League contro ...Lecce Lazio Torino Spezia Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan -Dinamo Zagabria, gara valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Nella gara d'esor ...